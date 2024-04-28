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علوم الدار

حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير منصور بن بدر

حاكم الشارقة
28 ابريل 2024 12:21

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

 

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 كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة، إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
تعزية
حاكم الشارقة
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