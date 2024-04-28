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"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ40 متجاوزة 3000 طن من المساعدات الإنسانية على شمال غزة

"طيور الخير"
28 ابريل 2024 15:00

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ40 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

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وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر الطائرات الأربع التي حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 2681 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبو سالم وجواً عبر عملية "طيور الخير" حوالي 3051 طناً من المساعدات.
وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طيور الخير
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