"الوطني للأرصاد" يوضح تفاصيل الحالة الجوية على الدولة

قال المركز الوطني للأرصاد إن الحالة الجوية على الدولة ستشهد خلال فترة من اليوم حتى نهار الأربعاء المقبل تكون السحب الركامية المحلية الممطرة مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وأضاف في تقرير له أن الدولة تتأثر اعتباراً من مساء الأربعاء إلى الخميس المقبلين بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وتقل كميات السحب يوم الجمعة والسبت المقبلين تدريجياً مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحرعمان.