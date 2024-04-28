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"الأرصاد": أمطار غزيرة من الأحد إلى الأربعاء تعم الدولة

هطول أمطار الخير (أرشيفية)
28 ابريل 2024 16:09

إبراهيم سليم (أبوظبي) توقع المركز الوطني للأرصاد مرور الدولة بحالة جوية خلال الفترة من الأحد 28 أبريل إلى السبت 4 مايو 2024 وهطلت أمطار متفاوتة الغزارة المصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة من الدولة، بدأت ظهر اليوم..وتفصيلاً بحسب تقرير المتابعة للحالة الجوية الصادرعن المركز الوطني للأرصاد، «من الأحد إلى نهار الأربعاء» كالتالي تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية. ومن مساء الأربعاء إلى الخميس تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيارهوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية تصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع برق ورعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية. وخلال يوم الجمعة والسبت تقل كميات السحب تدريجياً مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية. وبالنسبة إلى حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عُمان.

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