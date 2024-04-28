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علوم الدار

وجود فرصة تكوّن سحب ركامية ممطرة غدا

أبوظبي
28 ابريل 2024 20:14

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 03:36، والجزر الأول عند الساعة 10:47 والثاني عند الساعة  20:55.
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والثاني عند الساعة 23:00، والجزر الأول عند الساعة 19:34 والثاني عند الساعة 07:39.

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المصدر: وام
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