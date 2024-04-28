مبارك العامري لـ«الاتحاد»: إصدار 180 رخصة لمهنيي الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي عام 2023

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشف مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، عن أن دائرة تنمية المجتمع قامت بإصدار قرابة 180 رخصة لمهنيي الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي خلال عام 2023 حيث تم إصدار 107 رخص للأخصائي الاجتماعي و64 رخصة للأخصائي النفسي، بالإضافة إلى 8 رخص للمرشد الأسري والزواجي، ورخصة واحدة للمعالج النفسي، موضحاً أن الدائرة تهدف من رفع جودة الخدمات المقدمة للرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، ومن هذا المنطلق قامت دائرة تنمية المجتمع بإطلاق برنامج بناء القدرات مع الشركاء والذي يستهدف بناء قدرات وكفاءات مهنيي الرعاية الاجتماعية الحاصلين على الرخص المؤقتة، ممن لم تنطبق عليهم متطلبات الرخصة المهنية حسب معايير وسياسات الترخيص التي أقرتها دائرة تنمية المجتمع، وذلك بهدف دعمهم لاستيفاء شروط الترخيص المهني بناء على المعايير العالمية مما أسهم في ترخيص العاملين لضمان جودة واستمرارية الخدمات المقدمة من مهنيي الرعاية الاجتماعية وتطوير القدرات والمؤهلات الحالية للعاملين في القطاع الاجتماعي، بالإضافة إلى تمكين مستفيدي الخدمات من عيش حياة كريمة، حيث بلغ عدد خريجي البرنامج 153 مهني رعاية اجتماعية.

ترخيص مهني

أوضح أن دائرة تنمية المجتمع، تلتزم بتطبيق أعلى المعايير العالمية في ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لمجتمع إمارة أبوظبي ومن هذا المنطلق فإنه يتوجب على المتقدم لطلب إصدار رخصة مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات العلمية المعتمدة على أن تكون الدرجة العلمية حسب مهنة الترخيص المذكورة في المعايير، بالإضافة إلى أن الخبرة العملية تعتبر من المتطلبات الأساسية، حيث يجب على مقدم الطلب أن يكون حاصلاً على الخبرة العملية المناسبة حسب مهنة الترخيص، علماً بأنه يتم مراجعة معايير مهنيي الرعاية الاجتماعية كل سنتين، كما نود التوضيح بأنه تم إصدار قرار رقم (90) لسنة 2023 بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المطبقة على مزاولي مهن الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي. وأوضح العامري أن دائرة تنمية المجتمع، بصفتها السلطة المختصة عن تنفيذ أجندة القطاع الاجتماعي في أبوظبي، تقوم بتنظيم أنشطة العمل التطوعي وجمع التبرعات في إمارة أبوظبي استناداً على التشريعات الصادرة والسياسات المحلية المنظمة لهذه الأنشطة.

جمع التبرعات

أشار إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الدائرة رقم 65 لسنة 2023 بشأن السياسة المحلية لتنظيم أنشطة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي والتي تهدف إلى تنظيم أنشطة جمع التبرعات في الإمارة وحماية أموال المتبرعين، بالإضافة إلى تمكين الدائرة من أداء مهامها بالتنظيم والترخيص والرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات في أبوظبي. كما تقوم الدائرة حالياً بمراجعة سياسة العمل التطوعي التي صدرت خلال 2020.

بيئة تطوعية

تهدف دائرة تنمية إلى إيجاد بيئة تطوعية كفؤة وفعالة في إمارة أبوظبي وذلك بتحقيق الأهداف الرئيسة والتي تتضمن، أولاً نشر الوعي وزيادة المشاركة في العمل التطوعي، ثانياً: تعزيز العمل التطوعي التخصصي والخدمي، ثالثاً: ترويج ثقافة العمل التطوعي لتعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، رابعاً: تشجيع العمل التطوعي بمعايير مهنية وثابتة، خامساً: تمكين قطاع العمل التطوعي من خلال التكنولوجيا، سادساً: وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين.

«ترخيص متطوع فرد»

أضاف العامري أنه بداية لا بد أن نوضح أن دائرة تنمية المجتمع، متمثلة في قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، تقوم بإصدار تراخيص العمل التطوعي المختلفة في الإمارة والتي تشمل ترخيص المتطوعين والفرق التطوعية بالإضافة للجهات التي تستعين بالمتطوعين، وقد شهد عام 2023 إقبالاً كبيراً من قبل الأفراد والفرق والجهات التي تستعين بالمتطوعين، حيث تم إصدار 19 ألفاً و634 «ترخيص متطوع فرد» بزيادة قدرها 13بالمئة مقارنة بـ 2022 كما تم ترخيص عدد 40 فريقاً تطوعياً خلال عام 2023 بزيادة قدرها 457 بالمئة مقارنة بسنة 2022، كما تم كذلك ترخيص 40 ترخيصاً لجهة تستعين بالمتطوعين في عام 2023 بزيادة قدرها 700 بالمئة مقارنة بعام 2022.

التطوع التخصصي

أوضح العامري أن المقصود بالتطوع التخصصي من باب نشر الوعي بهذه المصطلحات نفسها، ويقصد بالتطوع التخصصي، هو التطوع الذي يعتمد على المهارات التخصصية والتي تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية في الدولة حيث تشمل الأشخاص المرخصين مهنياً مثل الأطباء والمحامين، والمهندسين والمستشارين وغيرهم. فقد شهد عام 2023 إقبالاً كبيراً للحصول على التراخيص التطوعية التخصصية، حيث ارتفعت نسبة إصدار هذه التراخيص 108بالمئة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بهدف الرغبة بالمشاركة في حملات الإغاثة مثل حملة «تراحم من أجل غزة» و«الفارس الشهم 3» وغيرها.

الفرق التطوعية

أوضح مبارك العامري أنه يتوجب على المتطوعين والفرق التطوعية وكذلك الجهات والشخصيات الاعتبارية الراغبة في الاستعانة بالمتطوعين التقدم بطلب الحصول على ترخيص من دائرة تنمية المجتمع، وذلك للمشاركة أو طرح أي فرصة تطوعية في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن أهمية الترخيص تكمن في ضمان توفير بيئة آمنة للعمل التطوعي، مما يسهم في جعل إطار العمل التطوعي في إمارة أبوظبي نموذجاً إقليمياً وعالمياً يقتدى به لتعزيز التماسك والتلاحم المجتمعي علاوة على أهمية ضمان الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك.