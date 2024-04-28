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علوم الدار

مؤتمر الشرق الأوسط لجراحة المفاصل يختتم أعماله بدبي

مؤتمر الشرق الأوسط لجراحة المفاصل يختتم أعماله بدبي
29 ابريل 2024 01:00

دبي (وام)

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اختتمت في دبي أمس، أعمال مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر لجراحة المفاصل الذي شارك فيه 1000جراح وطبيب من مختلف دول العالم.
وناقش المشاركون أحدث المفصل الاصطناعية للكتف وعلاجات الركبة، التقليدي، والجراحي، وتصحيح عملية استبدال مفصل الركبة، وعلاج الورك التقليدي، والجراحي، وتصحيح عملية استبدال مفصل الورك، وإصابات الأربطة أو الأوتار وإصابات العضلات وإصابات الغضروف الهلالي وتصحيح الرباط الصليبي الأمامي وتصحيح فشل عملية ترميم الرباط الصليبي الأمامي وجراحات العظام طفيفة التوغل.
وأكد الدكتور سميح طرابيشي استشاري جراحة العظام الرئيس الأعلى للمؤتمر في تصريح على هامش المؤتمر أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في مواكبة التقنيات الحديثة، مثل الروبوتات الآلية وأنظمة الملاحة والذكاء الاصطناعي بفضل النظرة الثاقبة لقيادتها الحكيمة وإمكانيتها، والتي بدورها مكنت الأطباء من اختيار وتصنيع المقاسات المناسبة لكل مريض على حدة.
ولفت إلى أنه تم تطوير مفصل صناعي للركبة مناسب لمرضى الخليج والشرق الأوسط ومفاصل صناعية مختلفة لدول قارة آسيا، حيث يتم تصنيع المفاصل بالتعاون مع شركة أميركية متخصصة، وهو ما انعكس على المرضى أولاً وأنظمة الرعاية الصحية منوهاً إلى أنه يتم في الولايات المتحدة سنوياً ما يقارب 1.5 مليون عمل تبديل للمفاصل ومليونين عملية سنوياً في أوروبا.
و قال الدكتور جابر الخبيلي استشاري جراحة العظام نائب رئيس المؤتمر، إن مؤتمر هذا العام يعتبر من أنجح المؤتمرات، حيث تم مناقشة أحدث الأبحاث العلمية، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، اللتان ستمكنان الأطباء والجراحين من الاستفادة المثلى لدى إجرائهم للعمليات الجراحية الصعبة والمعقدة بدقة وكفاءة ما يقلل نسبة الخطأ البشري ويرفع من مستوى النتائج المتوقعة.

دبي
الشرق الأوسط
آلام المفاصل
مفصل الركبة
الذكاء الاصطناعي
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