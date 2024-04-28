«مركز القصيص» يُكرم مواطناً لأمانته في تسليم مبلغ مالي

دبي (الاتحاد)

كرم العميد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص، المُواطن علي جمال البلوشي، وذلك لأمانته وحسن تصرفه في تسليم مبلغ مالي، عثر عليه في منطقة اختصاص المركز، وحرصه على تسليمه لمركز الشرطة. وحضر التكريم العقيد جمال إبراهيم علي، نائب مدير المركز، والمقدم ناصر عبدالعزيز الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والنقيب خلفان علي البلوشي من قسم إسعاد المتعاملين، والملازم أول حميد محمد النعيمي من قسم الشؤون الإدارية.

وقدم العميد سلطان العويص شهادة شكر وتقدير لعلي البلوشي، لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.