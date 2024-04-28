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علوم الدار

بلدية الظفرة تنفذ مشروع صيانة وتأهيل شارع سلامة بنت بطي

المشروع يهدف إلى إظهار الصورة الحضارية لمدينة زايد (من المصدر)
29 ابريل 2024 00:59

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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بدأت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة الإنارة على شارع الشيخة سلامة بنت بطي بمدينة زايد، حيث سيتم تبديل 345 عمود إنارة من الأعمدة التقليدية إلى أعمدة إنارة ذكية وديكورية بإجمالي عدد 552 كشاف إنارة SMART LED، مع استبدال مكونات شبكة الإنارة المتضررة من لوحات تحكم إنارة، وقواعد إنشائية للأعمدة، وكابلات إنارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين الإنارة واستخدام آخر التقنيات بما يسهم في إظهار الصورة الحضارية لمدينة زايد، والتي تعكس جمال إمارة أبوظبي العمراني، وذلك عن طريق استخدام أعمدة إنارة تجميلية بالإضافة إلى استخدام أحدث تقنيات الإنارة الذكية (SMART LED) بما يسهم في إظهار معالم المدينة واستدامة الأصول ويضفي طابعاً جمالياً على المدينة.
كما يهدف المشروع لتكون مدينة زايد مدينة مستدامة من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الخاصة بالإنارة وتطبيق أعلى المعايير العالمية لتقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون. وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.
تقنية
توظف بلدية منطقة الظفرة تقنية الجيل الرابع في نظام الإنارة، حيث يقوم النظام بالمراقبة والتشغيل والتحكم بشبكات الإنارة، ويسهم هذا التحديث في الاستجابة السريعة والدقة عبر مواكبة أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تركيب ساعات إلكترونية لضبط وتقليل استهلاك الطاقة في النهار لاستدامة الموارد، وتحسين مستوى الإنارة لتواكب المواصفات والمعايير الحديثة وتعزيز السلامة المرورية، وزيادة العمر الافتراضي والتشغيلي لشبكة الإنارة، وخفض أعمال الصيانة المستقبلية.

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