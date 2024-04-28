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طلبة مدارس الشارقة الخاصة يستأنفون دوامهم اليوم

طلبة مدارس الشارقة الخاصة يستأنفون دوامهم اليوم
29 ابريل 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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يستأنف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة بمختلف أنظمتها التعليمية دوامهم اليوم، وذلك بعد التعافي التام وانتهاء فرق الرقابة في الهيئة من تفقد عدد من المدارس، والتأكد من قدرتها على استقبال الطلبة والانتهاء من إصلاح أي أعطال طرأت نتيجة المنخفض الجوي، وبعد إعلان الهيئة والإدارات المدرسية جاهزيتهم لاستقبال الطلبة عقب الحالة الجوية التي شهدتها الدولة وأدت إلى تحول منظومة التعليم الأسبوع قبل الماضي «عن بُعد» والأسبوع الماضي «حضوري وهجين وعن بُعد حسب قرار المدرسة».
وأظهرت المدارس الخاصة في الشارقة قدرة فائقة على التحول السريع والفعال إلى نظام التعليم عن بُعد استجابة لقرار الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نظراً للحالة الجوية التي سادت الدولة الأسبوع الماضي، ما عكس الكفاءة العالية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تتمتع بها المؤسسات التعليمية في الإمارة، حيث استطاعت الانتقال الفوري، دون التأثير على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.
وواظبت المدارس على تقديم الدروس للطلبة باستخدام منصاتها الرقمية، مؤكدة أنها استجابت بشكل فوري لقرارات الجهات المختصة، ضماناً لسلامة الطلبة واستمرارية اليوم الدراسي بما يتفق مع الخطط التعليمية.

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