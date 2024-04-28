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حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الدولة حتى الخميس

تساقط البرد (من المصدر)
29 ابريل 2024 00:59

إبراهيم سليم (أبوظبي)
هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بالرعد والبرق، وبالبرد أحياناً، ووفقاً لتقرير المتابعة التي يقوم بها المركز الوطني للأرصاد حيث تشهد الدولة حالة جوية خلال الفترة من الأحد 28 أبريل إلى السبت 4 مايو 2024.
وشملت مناطق هطول الأمطار أمس، مدينة القدرة بدبي، وشارع لهباب جبل علي، وشارع الإمارات باتجاه جبل علي، وسيح السلم، بدبي ومصفوت بعجمان، وأمطار غزيرة على الشويب الفاو، وشرق الشويب، والشويب بالعين، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والداخلية ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س، وارتفاع في درجات الحرارة، وبلغت أعلى درجة مسجلة على الدولة أمس 39.6 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

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وعن الحالة الجوية من الأحد إلى الأربعاء.. توقع المركز تكون السحب الركامية المحلية الممطرة مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.
ومن مساء الأربعاء إلى الخميس تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية تصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع برق ورعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.
سحب
تقل كميات السحب تدريجياً خلال يومي الجمعة والسبت مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.
وبالنسبة إلى حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عُمان.

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