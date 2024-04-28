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علوم الدار

متحف المستقبل يستضيف فعاليات في التكنولوجيا

متحف المستقبل يستضيف فعاليات في التكنولوجيا
29 ابريل 2024 01:00

دبي (الاتحاد) 

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أعلن «متحف المستقبل» عن مجموعة جديدة من الفعاليات وورش العمل المميزة، بهدف تعزيز المعرفة وتعميق الفهم في مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم، إضافة إلى استكشاف عوالم الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار التزام «متحف المستقبل» بتعزيز الابتكار وتحفيز الإبداع، من خلال التنظيم وورش العمل والتجارب الملهمة، لاستكشاف أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا، والاطلاع على أفكار مبتكرة تشكل مستقبلنا.
حيث يستضيف «متحف المستقبل» عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية في الدورة الأولى من فعالية جيمنج ماترز أكاديمي يوم 29 أبريل الجاري، والتي تتيح لمحبي الرياضات الإلكترونية فرصة الاطلاع على أحدث التطورات في عالم الألعاب.
تجمع الفعالية محبي هذه الرياضات ومجموعة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمصممين في قطاع الألعاب العالمي، ومختلف الشركات العالمية، مثل والت ديزني وأمبفيرس وإيبيك جيمس وإي إيه سبورتس إف سي، حيث يشارك الخبراء رؤاهم حول مستقبل عالم الألعاب خلال جلسات النقاش وورش العمل المميزة. وينظم «متحف المستقبل» ورشة حصرية حول جهاز مسح الأجسام بتقنية الذكاء الاصطناعي يوم الأحد 12 مايو، بمشاركة ألمع العقول في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم، وسيستكشف المشاركون وظائف الجهاز من خلال جمع صور لأجسام متنوعة واستخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعريف كل نوع. وسيتمكن المشاركون في الورشة من تطوير مهاراتهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتهم في تقييم أداء هذه النماذج، فضلاً عن فرصة اكتساب القدرة على تحسين أداء أجهزة المسح المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 
تحليل المشاعر ومعالجة اللغة الطبيعية
ويستضيف «متحف المستقبل» يوم 26 مايو ورشة عمل بعنوان قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم المشاعر: تحليل المشاعر ومعالجة اللغة الطبيعية، بالتعاون مع جيك إكسبرس، المدرسة المختصة بالتعليم التكنولوجي عبر الإنترنت. وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لبناء نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه توقع مشاعر المستخدمين استناداً إلى النصوص المكتوبة. كما سيُتاح للمشاركين استكشاف أنواع مختلفة من خوارزميات تعلم الآلة وتطبيقها في الواقع العملي.

متحف المستقبل
التكنولوجيا
دبي
الألعاب الإلكترونية
الذكاء الاصطناعي
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