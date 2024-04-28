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علوم الدار

5 تخصصات يقبل عليها الطلبة  المواطنون في جامعات دبي الدولية

5 تخصصات يقبل عليها الطلبة  المواطنون في جامعات دبي الدولية
29 ابريل 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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أفاد تقرير أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن أبرز خمسة تخصصات أكاديمية يقبل الطلبة المواطنون على دراستها في مؤسسات التعليم العالي الدولية في إمارة دبي، هي إدارة الأعمال، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، والعلوم الإنسانية.
وأوضح التقرير أن الطلبة المواطنين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة البالغ عددها 38، بينها خمس مؤسسات جديدة فتحت أبوابها العام الأكاديمي الجاري، موزعين على هذه التخصصات بواقع 49% في إدارة الأعمال، و16% في الهندسة، و10% في تكنولوجيا المعلومات، و7% في القانون، و5% في العلوم الإنسانية.
وبيّن التقرير أن 56% من الطلبة مسجلون في درجة البكالوريوس، وفي الماجستير 32%، والدكتوراه 8%، والبرامج التأسيسية 3%. وتدرس مؤسسات التعليم العالي الدولية في الإمارة 661 برنامجاً، أبرز خمسة تخصصات يدرسها الطلبة، هي إدارة الأعمال (41%)، والهندسة (14%)، وتكنولوجيا المعلومات (12%)، والإعلام والتصميم (9%)، والتربية (5%)، إضافة إلى تخصصات العلوم الإنسانية، والقانون والعلوم التطبيقية والفيزياء، والبرنامج التأسيسي، والطب والعلوم الصحية، والسياحة والضيافة.
وأشار التقرير إلى أن 33% من الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الدولية بإمارة دبي، طلبة دوليون قدموا إلى دبي بغرض الدراسة، ويتوزعون حسب الدرجة العلمية إلى 51% يدرسون في البكالوريوس، و39% في الماجستير، موضحاً أن أبرز أربعة تخصصات يقبل الطلبة الدوليون على دراستها في دبي، هي إدارة الأعمال (55%)، والهندسة (11%)، وتكنولوجيا المعلومات (9%)، والإعلام والتصميم (6%).
وأوضح التقرير أن ثلاثة تخصصات علمية، يدرسها الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، شهدت أعلى نمو في إقبال الطلبة العام الأكاديمي الجاري مقارنة بالعام الدراسي الماضي، هي تخصص الفيزياء والعلوم الطبيعية الذي نما بنسبة 111%، ثم تخصص العلوم الإنسانية الذي نما عدد الطلبة المقبلين على دراسته بنسبة 47%، ثم تخصص القانون بنسبة 31%.
وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن النمو غير المسبوق في قطاع التعليم العالي بدبي، يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، وتعكس الزيادة في أعداد الطلبة الدوليين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بدبي مكانة الإمارة كوجهة دولية مرموقة للتعليم العالي.
تنوع
وأشارت إلى أن التنوع المتزايد في البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعات الدولية يلبي احتياجات وتطلعات الطلبة، مشيدة بمساهمات مجتمع التعليم العالي بدبي في جعل دبي وجهة دولية للتعليم العالي ومركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
دبي
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