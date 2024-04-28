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فيصل بن سلطان القاسمي يشهد ملتقى الضباط المتقاعدين من قوة الساحل المتصالح

فيصل بن سلطان القاسمي خلال الحفل (الصور من وام)
29 ابريل 2024 01:00

لندن (وام)
شهد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، الملتقى السنوي للضباط المتقاعدين من قوة الساحل المتصالح، الذي عقد أمس الأول في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيسها بحضور اللواء المتقاعد سيف مبارك الريامي.
وأكد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بهذه المناسبة أن قوة الساحل المتصالح تأسست في 1951 وكان مقرها الرئيسي في الشارقة، وحملت عند تأسيسها اسم «قوة ساحل عمان» إضافة إلى الأسماء المتداولة لهذه القوة في بعض النشرات والصور في تلك الفترة مثل قوة الساحل المتصالح، وقوة الإمارات المتصالحة، وتمركزت بمنطقة الساحل المتصالح، وكان لها أفرع في الإمارات المتصالحة.

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وقال إنه منذ نشأتها لعبت القوة دوراً فاعلا في حماية وتطوير مجتمع إمارات الساحل بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص، ولا تزال آثار الإسهامات الكبرى التي قدمها أفراد القوة ماثلة أمامنا حتى اليوم.
وأضاف الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي: «نفتخر اليوم بأن نشارك في ذكرى تأسيس قوة الساحل المتصالح بحضور عدد من الضباط المتقاعدين لنحتفي معا بجهود أفراد القوات المسلحة قبل قيام الاتحاد، وهو احتفاء بتاريخ وإثر الإنسان العريق في المكان، والتذكير بالتضحيات الغالية التي قدموها دفاعاً عن الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع».

فيصل بن سلطان القاسمي
لندن
الشارقة
الإمارات
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