الإثنين 29 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زايد بن حمدان بن زايد وخليفة بن طحنون يحضران حفل استقبال زفاف حميد الشامسي

زايد بن حمدان بن زايد لدى حضوره حفل الاستقبال (الصور من وام)
29 ابريل 2024 01:00

العين (وام) 
حضر سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، حفل استقبال، أقامه راشد فالح سيف النايلي الشامسي، بمناسبة زفاف نجله «حميد» إلى كريمة المرحوم سالم خلفان النايلي الشامسي.

وحضر الحفل الذي أُقيم أمس، في قاعة الخبيصي للأفراح في مدينة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.
 وحضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه راشد فالح سيف النايلي الشامسي، بمناسبة زفاف نجله حميد، إلى كريمة المرحوم سالم خلفان النايلي الشامسي.

أخبار ذات صلة
4 مباريات في ختام «تمهيدي» دوري اليد
رابطة المحترفين تعلن موعد مؤتمر نهائي كأس أبوظبي الإسلامي

وأعرب معاليه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم، أمس، في قاعة الخبيصي للأفراح في مدينة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

 

زايد بن حمدان بن زايد
خليفة بن طحنون
حميد الشامسي
العين
آخر الأخبار
أمطار مصحوبة بحبات الرَد
علوم الدار
فيديو.. أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 18:30
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين بشأن الحافلات المدرسية
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين بشأن الحافلات المدرسية
اليوم 18:05
تركيب أطراف صناعية للجرحى في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يبدأ تركيب أطراف صناعية للجرحى في غزة
اليوم 16:42
دخان يتصاعد من بركان في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا توزع أقنعة واقية على قرى بعد ثوران بركان
29 ابريل 2024
تركيب طرف صناعي لأحد المصابين بالمستشفى الميداني الإماراتي (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم المستشفيات والعيادات في رفح
29 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©