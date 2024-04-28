20 شركة إماراتية تستكشف الفرص الاستثمارية في السوق الكويتية

الكويت (وام)

استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، لدى زيارة معاليه إلى دولة الكويت على رأس وفد للمشاركة في «معرض وملتقى الشركات الإماراتية.. استكشاف الفرص في السوق الكويتية».

وتم خلال اللقاء الذي حضره الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت، بحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الشقيقتين إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية الراسخة والمستدامة.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن العلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية، تواصل مسارها المزدهر الذي ارتقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة والمستدامة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة.

ضم وفد الإمارات كلاً من عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وعبدالرحمن الجروان، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إضافة إلى ممثلي أكثر من 20 من كبريات الشركات الإماراتية الرائدة في مختلف القطاعات.

ولدى مشاركتهما في «معرض وملتقى الشركات الإماراتية: استكشاف الفرص في السوق الكويتية»، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي عبدالله الجوعان، وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت، وتبادل الجانبان الرؤى والأفكار حول سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار المشترك.

وأكد معالي ثاني الزيودي، خلال الاجتماع، أن هذه العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والكويت تُعد قاعدة صلبة للانطلاق نحو مستويات جديدة من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية لتحقيق النمو المشترك، عبر تعزيز الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، خاصة أن هناك العديد من أوجه التكامل الاقتصادي الواعدة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحب معالي عبدالله الجوعان بالوفد الإماراتي المشارك في الملتقى، وقال «أرحب بأشقائنا الإماراتيين في بلدهم الثاني الكويت».

وأكد أن ازدهار التدفقات التجارية المتبادلة يعكس متانة وتنوع العلاقات الاقتصادية المشتركة ونموها وتطورها بشكل مستمر.

كما شارك في المعرض والملتقى الـ 20 من الشركات الإماراتية الرائدة في العديد من القطاعات الرئيسية، وهي «موانئ أبوظبي»، و«حديد الإمارات أركان»، ومجموعة أغذية، و«أرامكس»، ومزارع العين للإنتاج الحيواني، و«دوكاب»، وسلال للأغذية، و«سند»، و«إينوك»، و«أبوظبي لبناء السفن»، ومزارع مرموم للألبان، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومجموعة إليت قرو القابضة، وشركة الفطيم كويت للأسواق المركزية، و«اللولو هايبر ماركت»، ومجموعة التميمي، وشركة بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، و«برجيل القابضة»، وشركة زعبيل فيد، والمجموعة العلمية المتقدمة. وواصلت التدفقات التجارية غير النفطية بين الإمارات والكويت في 2023 مسجلة 45 مليار درهم بنمو بنسبة 2% مقارنة مع 2022.

كلمات

وتضمن المعرض والملتقى كلمات رئيسية ألقاها كبار مسؤولي الدولتين الشقيقتين، ومجموعة من العروض التقديمية عن التسهيلات المقدمة للشركات الراغبة في دخول السوق الكويتية، وعن معايير تخصيص الأراضي الصناعية ورسومها السنوية، وعن تحديد الاحتياجات للعمالة وشروط استقدامها، كما تضمن عرضاً تقديمياً تفصيليا للفرص الاستثمارية في الكويت.