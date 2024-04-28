«الموارد البشرية» بطل «تحدي القوة» في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حصد قطاع الموارد البشرية المركز الأول ببطولة اللياقة والتحدي «تحدي القوة»، والتي أقيمت بنادي ديزرت ستورم في أبوظبي، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي، وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وحقق قطاع المهام الخاصة المركز الثالث. وشارك في البطولة أكثر من 52 لاعباً ولاعبة، من مختلف القطاعات الشرطية، وحضرها عدد كبير من المنتسبين، وأقيمت على مدار يومين، وشهدت منافسات قوية ومتميزة، وسط حماسة كبيرة بين اللاعبين، وحصل أحمد الشحي من قطاع المهام الخاصة على أفضل لاعب، وحصلت روضة الشيباني من قطاع الموارد البشرية على أفضل لاعبة ببطولة تحدي القوة.