الإثنين 29 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كنة الثريا» مستمر إلى 7 يونيو

«كنة الثريا» مستمر إلى 7 يونيو
29 ابريل 2024 00:58

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات للفلك: موسم "كنة الثريا" من اليوم حتى 7 يونيو

بدأ أمس في الجزيرة العربية موسم «كنة الثريا» الذي يستمر حتى 7 يونيو المقبل. و«الكنة» تعني الاستتار أو الغياب، أما الثريا فتشير إلى سحابة من النجوم المتقاربة تبرز منها سبع نجوم، تعتبر الأشهر عند العرب وسماها الإغريق الأخوات السبع أو بلياديس، وسماها المصريون «نيت»، والأتراك «أولكر»، والصينيون «ماوتو»، واليابانيون «سوبارو»، والعبرانيون «كماه».
وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: تبدأ الثريا بالاستتار خلف حمرة الشمس الغاربة في الأفق الغربي مع نهاية أبريل، وتظل مختفية داخل وهج الشمس فترة نحو أربعين يوماً.

الجزيرة العربية
الثريا
إبراهيم الجروان
جمعية الإمارات للفلك
آخر الأخبار
أمطار مصحوبة بحبات الرَد
علوم الدار
فيديو.. أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 18:30
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين بشأن الحافلات المدرسية
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين بشأن الحافلات المدرسية
اليوم 18:05
تركيب أطراف صناعية للجرحى في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يبدأ تركيب أطراف صناعية للجرحى في غزة
اليوم 16:42
دخان يتصاعد من بركان في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا توزع أقنعة واقية على قرى بعد ثوران بركان
29 ابريل 2024
تركيب طرف صناعي لأحد المصابين بالمستشفى الميداني الإماراتي (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم المستشفيات والعيادات في رفح
29 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©