«كنة الثريا» مستمر إلى 7 يونيو

الشارقة (وام)

بدأ أمس في الجزيرة العربية موسم «كنة الثريا» الذي يستمر حتى 7 يونيو المقبل. و«الكنة» تعني الاستتار أو الغياب، أما الثريا فتشير إلى سحابة من النجوم المتقاربة تبرز منها سبع نجوم، تعتبر الأشهر عند العرب وسماها الإغريق الأخوات السبع أو بلياديس، وسماها المصريون «نيت»، والأتراك «أولكر»، والصينيون «ماوتو»، واليابانيون «سوبارو»، والعبرانيون «كماه».

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: تبدأ الثريا بالاستتار خلف حمرة الشمس الغاربة في الأفق الغربي مع نهاية أبريل، وتظل مختفية داخل وهج الشمس فترة نحو أربعين يوماً.