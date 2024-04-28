طلبة الإمارات يبتكرون «غواصات استثنائية»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة خليفة في العاصمة أبوظبي مسابقة إقليمية لـ«الغواصات الآلية»، نظمتها جمعية الروبوتات والأتمتة، والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال. وتألق المشاركون في إنجاز مشاريع إبداعية لغواصات آلية، تدار عن بُعد وفقاً لمنظومة التحكم الآلي، وتنافسوا ببراعة واحترافية مع العديد من الفرق على المستوى الإقليمي في التحديات الفنية والعمليات البحرية. نجح منتسبو مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في تصميم وإنشاء روبوتات استثنائية، قادرة على الغوص لتنفيذ مهمات تحت الماء، مكنتهم من تحقيق الفوز بمراكز متقدمة في المسابقة.