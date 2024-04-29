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الأرصاد: حالة الطقس المتوقعة اليوم

أمطار(أرشيفية)
29 ابريل 2024 08:24

توقع المركزالوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية.

وأشار إلى أن حركة الرياح نشطة السرعة، تصل سرعتها 40 كم/س.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر من الساعة 08:15 حتى الساعة 18:00 اليوم.

ودعا الأرصاد إلى توخي الحذر والإطلاع على تطور حالة الطقس.

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 ونبه إلى ضرورة البقاء على اطلاع دائم لتطور حالة الطقس والامتثال للنصيحة والأوامر التي تصدر من الجهات المعنية، وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس صباح اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية خلال الفترة من الأحد 28 أبريل إلى السبت 4 مايو 2024، وتتكون السحب الركامية المحلية الممطرة، مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، وذلك حتى الأربعاء المقبل.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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