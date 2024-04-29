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علوم الدار

"فخر الوطن" يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية

"فخر الوطن" يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية
29 ابريل 2024 09:31

شارك مكتب "فخر الوطن" العالم احتفاله باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يصادف يوم 28 أبريل من كل عام ، ويهدف إلى تعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى العالم.

 

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن"، بهذه المناسبة : "أودّ بهذه المناسبة أن أعرب عن تقديري العميق للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يُكرّسون أنفسهم بلا كلل لضمان صحة وسلامة مُجتمعاتنا".

 

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وأضاف: "في أوقات السلام والازدهار، غالباً ما تمرّ مُساهماتهم دون أن يُلاحظها أحد.. ولكن في أوقات الأزمات، فإن التزامهم الذي لا يتزعزع، والمرونة هو ما يظهر بشكل جلى واضح ، فخلال منخفض "الهدير" الذي فاجأ الإمارات بأمطار غزيرة غير مسبوقة، ظهر العاملون في الخطوط الأمامية كأبطال حقيقيين، يخاطرون بصحتهم وسلامتهم من أجل حماية الآخرين ، لافتا إلى أن جهودهم المُكثّفة ساهمت في تسريع ودقّة التعامل مع تجمّعات المياه وتنظيف الشوارع وتقديم العون لأفراد المُجتمع".

وقال معاليه: "في اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، دعونا نتوقف لحظة للتأمل في المساهمات التي لا تقدر بثمن التي يقدمها العاملون في الخطوط الأمامية ولتكريم تفانيهم الذي لا يتزعزع في أداء واجبهم. فلنعترف بالتضحيات التي يقدّمونها، والمخاطر التي يواجهونها، والتحديات التي يتغلّبون عليها في سعيهم لتحقيق رسالتهم النبيلة وتأدية واجباتهم نحو الوطن".

المصدر: وام
الخطوط الأمامية
اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية
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