الإمارات.. تواصل الأحداث والفعاليات العالمية في مايو

تستعد دولة الإمارات خلال شهر مايو المقبل، لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض ذات الطابع الإقليمي والدولي التي تعزز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة بأنواعها كافة.



وتشهد الإمارات طوال شهر مايو 2024 ، سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والثقافية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.



قمة "AIM"

أعلنت قمة "AIM" للاستثمار عن مشاركة ما يزيد عن 900 شخصية من نخبة المتحدثين والخبراء حول العالم، ضمن فعاليات الدورة الـ 13 من القمة التي من المقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتتضمن القمة هذا العام أكثر من 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، و27 حدثا جانبيا يتم تنظيمها على هامش القمة التي يتوقع أن تستقطب أكثر من 12 ألف مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم.

مهرجان "إشراقات"

تنظم وزارة التسامح والتعايش، خلال الفترة من الأول حتى 3 مايو المقبل، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "إشراقات" وذلك ضمن أنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويشارك في المهرجان هذا العام مفكرون ومبدعون من أكثر من 14 دولة عربية وأجنبية ، ويركز على أن تصل رسالته إلى الآلاف من طلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى تضمنه أنشطة تستهدف أولياء الأمور والمثقفين والجمهور.

أبوظبي العالمي للرعاية الصحية

تنعقد النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية" التي تنظمها دائرة الصحة - أبوظبي، تحت شعار "التحول النوعي في مستقبل الرعاية الصحية العالمية" من 13 حتى 15 مايو 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وسيضم الحدث معرضاً تجارياً خاصاً لأحدث الابتكارات في تقنيات الرعاية الصحية والتمويل وتبادل المعلومات وعلم الجينوم والتفاعل مع المرضى، وسيشارك فيه أكثر من 20 ألف شخص و300 جهة عارضة و200 ممثل من قادة الفكر والمحاضرين، ما يسهل نقل المعارف إلى 1,900 مندوب مشارك في المؤتمر.

"إيفيس 2024"

تنعقد فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية "إيفيس 2024"، خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية.

- بطولة العالم للجودو

تستعد أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للجودو في الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 100 دولة وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتعد البطولة المحطة الرئيسة الأخيرة، في جولة التأهل لأولمبياد باريس 2024، ومن المتوقع أن تشهد عروضا مذهلة مليئة بالإثارة في ظل مشاركة أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

منتدى الإعلام العربي

تنطلق في دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو المقبل، أعمال الدورة الـ 22 من "منتدى الإعلام العربي"، التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، بمشاركة نخبة من القيادات والرموز الإعلامية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة العربية.

ويواصل المنتدى خلال الدورة المقبلة رسالته في مناقشة واقع ومستقبل القطاع الإعلامي، وفرص التعاون الممكنة بين مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، من أجل النهوض بقدرات الإعلام العربي وبما يواكب طلعات المتابع العربي سواء في المنطقة أو خارجها.

دبي للتكنولوجيا المالية

تبحث النسخة الثانية من “قمة دبي للتكنولوجيا المالية” التي تعقد يومي 6 و7 مايو المقبل في مدينة جميرا بدبي، آخر الابتكارات والتحديات التي يشهدها القطاع ، كما تستعرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

وتجمع القمة التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة، كما ستستضيف القمة سلسلة من حلقات النقاش والحوارات الجانبية سيشارك فيها مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين.

مؤتمر النفط والغاز

تستضيف مجموعة إينوك فعاليات الدورة السنوية الحادية والثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024 الذي تنظّمه شركة "إس آند بي كوموديتي إنسايتس" في دبي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024.

ويناقش المؤتمر مواضيع عدة تشمل استدامة مستقبل الطاقة في مجال الطيران والملاحة البحرية ، وتحسين المصافي وسلاسل الإمداد، والاستثمارات الكيميائية، والتفاعل بين الغاز والهيدروجين، وأخذ عامل كثافة الكربون في الاعتبار في أفق تداول السلع، واستخدام اقتصاد الكربون الدائري، وإحداث ثورة في الهيدروجين ومشتقاته في المنطقة.

معرض المطارات

تنعقد في دبي خلال الفترة من 14 حتى 16 مايو المقبل أعمال الدورة 23 لمعرض المطارات 2024 في مركز دبي التجاري العالمي ، بمشاركة أكثر من 6,000 من صانعي القرار والمهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.

ويحتضن المعرض 4 فعاليات هي منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران.

الاتصالات في الأزمات

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، وذلك من 14 إلى 16 مايو المقبل.

ويتضمن برنامج المؤتمر عروضاً تقديمية رئيسة وحلقات نقاش واجتماعات وحوارات تفاعلية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 120 شركة رائدة في مجال الاتصالات المتخصصة.

سوق السفر العربي

تستضيف دبي معرض سوق السفر العربي 2024، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل، حيث تستعرض أكثر من 100 من شركات تكنولوجيا السفر الرائدة عالميا ابتكاراتها في هذا القطاع الحيوي أمام جمهور عالمي واسع.

وستكون مساحة منصة تكنولوجيا السفر “Travel Tech Stage” التي تم بيعها بالكامل في معرض سوق السفر العربي 2024 أكبر بنسبة 56 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة في عدد العارضين المشاركين هذا العام بنسبة 33 في المائة، وذلك بفضل الطلب غير المسبوق من الشركات.

"الرسوم المتحركة"

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب أن النسخة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، سيقام من الأول من مايو المقبل حتى 5 منه، وسيستضيف نخبة من خبراء الرسوم المتحركة والمحترفين وصنّاع المحتوى من جميع أنحاء العالم.

ويسعى المؤتمر إلى تبادل المعارف في عالم الرسوم المتحركة، بهدف توفير منصة دولية لاستكشاف أحدث الأفكار والتقنيات، وتشجيع التعاون الإبداعي.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل

تنظم "هيئة الشارقة للكتاب" من الأول من شهر مايو المقبل حتى 12 منه، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة الـ 15 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، الذي يقام تحت شعار "كن بطل قصتك"، وينظم المعرض في أيامه الستة الأولى ورشة “ألعاب ميكانيكية”.