أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في "تقرير المدن البحرية الرائدة"

حقَّقت أبوظبي تقدُّماً كبيراً في «تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2024»، حيث تقدَّمت عشرة مراكز مقارنةً بتصنيفها عام 2022، لتصل إلى المركز الثاني والعشرين في القائمة، وهو أكبر تقدُّم تحقِّقه مدينة مُدرَجة بالتقرير الصادر في سنغافورة.

ويُعَدُّ «تقرير المدن البحرية الرائدة» دراسةً مرجعيةً نصفَ سنويَّةٍ تصدُر بشكلٍ مشتركٍ عن «ديت نورسك فيريتاس جي.إل» و«مينون إيكونوميكس»، ويقدِّم رؤىً مميِّزةً للإدارات البحرية والشركاء في قطاع الصناعة البحرية، والمجتمع البحري العالمي، ويُقيِّم أداء 50 مدينة بحرية رائدة في القطاعات الرئيسية، مثل الشحن والتمويل والقانون والتكنولوجيا البحرية والموانئ والخدمات اللوجستية.

ويعود الفضل في هذا النمو الملحوظ الذي تشهده إمارة أبوظبي إلى الإنجازات التي حقَّقتها في مجال تعزيز الجاذبية والقدرة التنافسية، وتطوير منظومة النقل البحري. وحقَّقت أبوظبي مراكز متقدِّمة في جميع المؤشرات الرئيسية الأخرى، وسجَّلت نتائج إيجابية من حيث النمو المتوقَّع، ما يُعزِّز مكانة أبوظبي في المشهد البحري العالمي.

وتُعَدُّ «أبوظبي البحرية» من المساهمين الرئيسيين في هذا النجاح، وأُسِّسَت عام 2020 بموجب اتفاقية تعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، لتضطَّلع بإدارة نمو القطاع البحري في إمارة أبوظبي وتطويره، وتواصل جهودها الرامية إلى الإسهام في الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، وأسهمت جهودها في إدراج أبوظبي ضمن التصنيف الخاص بتقرير المدن البحرية الرائدة للمرة الأولى في عام 2022، وتقدُّم الإمارة إلى المركز الثاني والعشرين في نسخة التقرير لهذا العام.

وكثَّفت مجموعة «موانئ أبوظبي» استثماراتها في العديد من المجالات التي تندرج ضمن معايير التصنيف الخاصة بتقرير المدن البحرية الرائدة، وأسهم في تحقيق هذا النجاح تعزيزُ البنية التحتية البحرية التجارية والترفيهية، وتطوير القدرات الرقمية، وزيادة الإطار التنظيمي البحري، إضافة إلى العديد من المبادرات، مثل إطلاق المركز البحري – أبوظبي، وتوسيع شبكات النقل المائي العام ومشاريع الاستدامة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يسرُّنا أن نرى هذا التقدُّم الكبير والنمو المستمر الذي تشهده أبوظبي، الذي تؤكِّده المكانة المرموقة التي حقَّقتها في تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2024. ويعدُّ هذا الإنجاز شهادة على النهج الاستباقي المتميِّز لقيادتنا الرشيدة، والتفاني والعمل الجاد الذي تقوم به أبوظبي البحرية لدعم المجتمع البحري. ويؤكِّد هذا التصنيف التزام مجموعة موانئ أبوظبي الراسخ بمواصلة الاستثمار والابتكار، وتعزيز المسؤولية البيئية في القطاع البحري. ومن خلال المبادرات الاستراتيجية والجهود المشتركة، فإننا نسير بخطىً واثقةٍ نحو تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً بحرياً عالمياً رائداً».

وقال بنجامين دينيشكار، رئيس الاستشارات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأحد المشاركين في إعداد التقرير: «لقد حقَّقت أبوظبي تقدُّماً ملحوظاً ومثيراً للإعجاب، حيث قفزت من المركز الـ 32 إلى المركز الـ 22، متقدمةً بذلك 10 مراكز، الأمر الذي يُعَدُّ إنجازاً استثنائياً هو الأكبر على الإطلاق، مقارنةً بالمدن التي كانت تُصنَّف ضمن أفضل 50 مدينة في العامين 2022 و2024. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة طبيعية ومتوقَّعة للسياسات الاستراتيجية الناجحة لإمارة أبوظبي واستثماراتها الكبيرة والمستمرة، وقد انعكس هذا الأداء المتميِّز في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وكذلك في التصنيف العام لتقرير المدن البحرية الرائدة 2024».

يُقدِّم «تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2024» رؤىً قيِّمةً عن مراكز الصناعة البحرية العالمية اليوم، معتمَدة من الإدارات البحرية والمساهمين في الصناعة البحرية لتحديد مجالات التحسين، بهدف زيادة القدرة التنافسية وجاذبية المدينة. ويحمل التقرير أهمية كبيرة للمجتمع البحري العالمي، حيث يُمكِّنهم من تقييم أفضل المواقع للاستثمار، وإمكانية تقديم خدمات النقل، ويوفِّر لهم رؤىً حول شبكات الموردين التي يمكن أن تقدِّم لهم الدعم في موقع معين، والخبرات المتاحة، وبيئة الأعمال، والوصول إلى رأس المال.