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"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ41 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

الإسقاط الجوي الـ 41 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
29 ابريل 2024 16:05

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 41 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

 

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

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وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر الطائرات الأربع التي حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية "طيور الخير" إلى 2763 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

 

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم و جواً عبر عملية طيور الخير حوالي 3133 طناً من المساعدات. وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طيور الخير
المساعدات الإنسانية
غزة
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