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توقعات بسقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غدا

أبوظبي
29 ابريل 2024 16:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية والغربية، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار والأتربة.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:19 والمد الثاني عند الساعة 04:18، والجزر الأول عند الساعة 11:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:23.
وفي بحر عما،ن يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 01:14، والجزر الأول عند الساعة 07:39 والجزر الثاني عند الساعة 20:38.

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المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
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