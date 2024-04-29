فيديو.. أمطار غزيرة وبرَد على مناطق مختلفة من الدولة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحبات البرَد على مناطق مختلفة من الدولة، اليوم الاثنين.

وكتب المركز، في منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أمطار غزيرة مع حبات برَد صغيرة على مسافي (رأس الخيمة)".

وأضاف، في منشور آخر، أنه تم تسجيل "أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من رأس الخيمة".

وأوضح المركز أن أمطارا متوسطة هطلت على السعدية وخورفكان في الشارقة، مضيفا "أمطار متوسطة على طريق جبل علي لهباب (دبي)" وأخرى متوسطة إلى غزيرة على وادي عبادلة (الفجيرة).