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شرطة دبي تكرم مترجمي لغة الإشارة لجهودهم المتميزة

شرطة دبي تكرم مترجمي لغة الإشارة لجهودهم المتميزة
30 ابريل 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة تمكين أصحاب الهمم في مجتمعها الداخلي والخارجي، كرمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، فريق مترجميها للغة الإشارة المتميزين، والذين قدموا خدمات رائدة في مجال الترجمة بلغة الإشارة، سواء على مستوى شرطة دبي أو الجهات الأخرى على مستوى الإمارة خلال مختلف الفعاليات.
وكرم النقيب محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، المترجمين المتميزين، وهم: عريف أول هزاع محمد، وعريف أول يحيى العماري، ومحمد الحجاجي. 
وأكد أن فريق مترجمي لغة الإشارة بشرطة دبي تمكن من تلبية كافة المتطلبات الواردة إليه بنسبة 100% لعام 2023، وفي كبرى الفعاليات والمبادرات على مستوى الدولة، منها مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، بواقع 35 طلب ترجمة بلغة الإشارة، وذلك من مختلف الجهات الحكومية والاتحادية في الدولة. كما تمكن من تغطية 39 ورشة عمل وفعالية خلال المؤتمر.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
لغة الإشارة
أصحاب الهمم
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