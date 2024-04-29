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الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في «قضاء أبوظبي» يوثق 1500 معاملة

مبنى دائرة القضاء في أبوظبي
30 ابريل 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أنجز مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في دائرة القضاء- أبوظبي، نحو 1500 معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية، منذ انطلاق أعماله نهاية العام الماضي 2023، وهو ما يجسد ريادة إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية كمركز عالمي جاذب للأعمال والاستثمارات وأفضل الكفاءات والخبرات ورواد الأعمال، وتقديمها نموذجاً متفرداً في الحصول على الخدمات النوعية عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي، يشكل داعماً مهماً لقطاع الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يلبي الاحتياجات القانونية في توثيق المعاملات للأجانب من الأفراد والشركات، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطوير خدمات قضائية وعدلية رائدة ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح أن المكتب أنجز توثيق معاملات كاتب عدل باللغة الإنجليزية، لمتعاملين من نحو 80 دولة عبر العالم باستخدام الوسائل الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي، وهو ما يعكس أهمية المكتب كوجهة موثوقة لخدمات التوثيق في المنطقة، إذ تنفرد إمارة أبوظبي بكونها العاصمة العربية الوحيدة التي توفر الخدمات العدلية الذكية وجميع إجراءات التوثيق باللغة الإنجليزية بشكل كامل عن بُعد، ومن دون الحاجة إلى ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة العربية.
إلى ذلك، يوفر المكتب خدماته دون التقيد بحدود جغرافية، إذ تتم الخدمة من أي مكان في العالم عبر الإنترنت من دون الحاجة للحضور الشخصي، في حين شهد المكتب توثيق العديد من الوثائق للاستخدام في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، روسيا، الهند، سنغافورة، إسبانيا، كوريا، موناكو وغيرها من الدول.
يشمل نطاق المستندات التي يتعامل معها المكتب مجموعة واسعة من الوثائق القانونية، من بينها التوكيلات وقرارات مجالس إدارة الشركات وعقود تأسيس الشركات والإقرارات وغيرها من المعاملات، وذلك مع ضمان تبسيط إجراءات توثيق المستندات للشركات الدولية والأجانب، وتجاوز عائق اللغة الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وسهولة الحصول على الخدمة، وتوفير التكلفة والوقت، وضمان السرية والوضوح في التعامل مع المستندات، فضلاً عن المساهمة في توحيد الأعمال التجارية العالمية وتقديم الخدمات بالإنجليزية.

قضاء أبوظبي
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دائرة القضاء في أبوظبي
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