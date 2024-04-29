شرطة أبوظبي توقع مذكرة تعاون مع «مركز الإحصاء»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مركز الإحصاء-أبوظبي، يتم بموجبها تنظيم العمل الإحصائي والأعمال الأخرى ذات الصلة.

ووقع المذكرة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، وعبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء-أبوظبي بالإنابة، وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي الاهتمام بتطوير مجالات تبادل المعلومات الإحصائية، بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجهتين وتعزيز الشراكات، والتعاون القائم مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إسهاماً في دعم العمل المشترك، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في مسيرة العمل الحكومي التطويري.

وحضر توقيع المذكرة من شرطة أبوظبي العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، والعميد جاسم محمد الهرمودي، نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.