أمطار مصحوبة بالبرد والرعد والبرق على الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مصحوبة بالبرد أحياناً، وجرت بعض الأودية والشعاب، بعدما تكونت سحب ركامية نتج عنها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية مع رياح نشطة وصلت سرعتها 40 كم/س، فيما ارتفعت درجات الحرارة، وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس 41.2 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والرياح القوية التي قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً، وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

ويتوقع أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية والغربية بعد الظهر، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف في الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل 40 كم/س، والبحرخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد، ضمن تقارير المتابعة للحالة الجوية، أن أمطار الأمس تراوحت بين الغزيرة مع برد، وغزيرة، ومتوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة، وخفيفة.

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة، على أعسمة، وادي عبادلة (الفجيرة)، والغيل، مسافي (رأس الخيمة)، بينما كانت الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من رأس الخيمة، السيوح، البطايح ومليحة (الشارقة).

بينما هطلت أمطار متوسطة على مطار الشارقة الدولي، وطريق جبل علي - لهباب (دبي)، وشارع الذيد، والسيوح باتجاه خورفكان، بالشارقة. كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مويلح بالشارقة، والليسيلي (دبي)، وهطلت أمطار خفيفة، على خورفكان، القراين (الشارقة).

وأدت الأمطار إلى جريان بعض الأودية والشعاب، ووصلت سرعة الرياح إلى 40 كم/س، وذلك من الساعة الثامنة والربع صباحاً حتى الساعة السادسة مساء.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية خلال الفترة من الأحد 28 أبريل إلى السبت 4 مايو 2024، وتتكون السحب الركامية المحلية الممطرة، مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الدولة ستتأثر اعتباراً من مساء الأربعاء إلى الخميس بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء، وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وخلال يوم الجمعة والسبت تقل كميات السحب تدريجياً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبالنسبة إلى حركة الرياح، فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان.