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«طرق دبي» تنفذ صيانة 80 ألف متر مربع من الأرصفة

«طرق دبي» تنفذ صيانة 80 ألف متر مربع من الأرصفة
30 ابريل 2024 01:04

دبي (وام)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل لأكثر من 80 ألف متر مربع من الأرصفة بالإمارة خلال عام 2023 وفقاً لخطط الصيانة الوقائية المعتمدة.
توزعت المساحات - التي شملتها أعمال الصيانة - على مختلف أرجاء إمارة دبي من المناطق السكنية والسياحية، والتجارية، والاقتصادية، والساحلية.
وأوضحت الهيئة أن أعمال الأرصفة - التي تم تنفيذها - تضمنت جميع الأصناف الرئيسة المتمثلة ببلاط أرصفة المشاة، وبلاط التقاطعات والشوارع الخدمية للمركبات، وبلاط الأرصفة المشتركة (مشاة ومسارات الدراجات الهوائية)، فضلاً عن تنفيذ أعمال إصلاح الأرصفة، التي تعرضت لحالات هبوط أو انجراف أو تكسر/ فقدان لبلاط الرصف نتيجة سوء الاستخدام أو التأثر السلبي بالعوامل البيئية.
وقال المهندس حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إن أعمال الصيانة المنجزة للأرصفة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى المحافظة على الطرق، والتأكد من جودتها وسلامتها، وإطالة عمرها التشغيلي وتعزيز استدامتها، مع المحافظة على المظهر الحضاري والصورة المشرقة للإمارة، فضلاً عن المحافظة على سلامة المشاة وجميع مستخدمي الأرصفة، وبالتالي تحقيق الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة تستهدف زيادة في حجم أعمال الصيانة الوقائية للأرصفة خلال العام الحالي 2024 بنسبة لا تقل عن 10% مقارنة بالعام الماضي، لتغطية معظم المناطق الحيوية بإمارة دبي، لافتاً إلى أن خطة العام الحالي تشمل منطقة الوحيدة، والخبيصي، والطوار الثانية، والصفوح الأولى، وشارع الثاني من ديسمبر، ومسار الدراجات الهوائية في شارع جميرا، إلى جانب صيانة الأرصفة على شارع الرقة، والمرقبات، ومسار الدراجات الهوائية في مرسى دبي، وبعض تقاطعات شارع جميرا، والأرصفة الخدمية على شارع الشيخ زايد.

طرق دبي
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هيئة الطرق والمواصلات
الأرصفة
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