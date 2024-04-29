شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل

دبي (الاتحاد)

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، الذي يُصادف يوم 28 أبريل من كل عام، بتنفيذ عدد من الورش والمحاضرات التخصصية بشأن الممارسات الصحية في بيئة العمل.

وقال العقيد عبد العظيم كامكار، مدير مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إن هذه الورش والمحاضرات تأتي في إطار ترسيخ ثقافة الممارسات الصحية في بيئة العمل، وسبل تطوير ممارسات عمل مبتكرة تقي العاملين من الوقوع في الإصابات الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة، حرصاً على ضمان استدامة تطوير منظومة صحية رائدة للموظفين، والارتقاء بجودة حياتهم.

ونفذ ملازم عمر صالح الزدجالي، رئيس قسم الوقاية من الإصابات في مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، وأحمد خليل، أخصائي علاج طبيعي أول، جولات ميدانية للموظفين، مقدمين شروحات نظرية وتطبيقات عملية حول الممارسات الصحية في بيئة العمل، وكيفية الجلوس الصحيح، وأبرز الأخطاء الشائعة، والتمارين المكتبية التي يمكن للموظفين ممارستها أثناء فترة الاستراحة، إلى جانب طريقة الجلوس الصحيحة أثناء القيادة، وعدد من التمارين التنشيطية الأخرى.