بلدية أبوظبي تعزز الوعي لدى العاملين في المواقع الإنشائية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، من خلال حرصها على تعزيز الوعي، وترسيخ قيم المسؤولية، والحث على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة التي تضمن سلامة جميع العاملين في المواقع الإنشائية، حيث عبرت إدارة البيئة والصحة والسلامة عن تفاعلها مع هذه المناسبة العالمية من خلال تنظيم ورشة عمل توعوية في أحد المواقع الإنشائية بأبوظبي.

وتأتي هذه الفعالية تأكيداً لحرص بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المواقع الإنشائية، من حيث تنفيذ القوانين واللوائح التي تحفظ سلامة وصحة العاملين في هذه المواقع، وتوفر بيئة عمل آمنة وصحية، وفي الوقت ذاته حماية المحيط الحيوي لهذه المواقع وصون سلامة المجتمع.

واستهدفت الورشة التوعوية الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، والمقاولين، والاستشاريين، والمطورين، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن تطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، وتنفيذ القوانين الخاصة بالمواقع الإنشائية، وركزت أعمال الورشة على منهجية الأنظمة فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث في مكان العمل، وتوفير أفضل بيئات العمل، متضمنة الاحتياطات كافة والإجراءات الوقائية التي تحد من وقوع الحوادث.

وشهدت الورشة نقاشات عامة في مواضيع مختلفة ومتنوعة تفاعلية بين الحضور، والإجابة عن العديد من أسئلة واستفسارات الشركات المشاركة، بالإضافة إلى تأكيد الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية للوقاية من الحوادث في مكان العمل، وإدارة الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل من خلال استخدام الأدوات الفعالة، والناجحة الهادفة إلى إحداث التحسين الدائم في أداء الصحة والسلامة المهنية، ورفع مستوى الوعي بشأن تطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية.

وحرصت بلدية مدينة أبوظبي خلال الورشة على تحفيز شركات المقاولات والعاملين في المواقع الإنشائية على أهمية التقيد بالتوصيات الخاصة كافة بالصحة والسلامة المهنية، واتباع أفضل الممارسات العالمية في قطاع البناء والإنشاء، تعزيزاً لصحة وسلامة العاملين، وترسيخ أفضل بيئات العمل وأكثرها أماناً.