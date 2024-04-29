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علوم الدار

«تنمية الموارد البشرية» في دبي والغرير يوقعان مذكرة تعاون

خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
30 ابريل 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجموعة الغرير للاستثمار، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز جهود ومبادرات المجلس في مجال التوطين.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر المجلس من قبل عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في دبي بمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وسهريد تشودهوري، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المؤسسات والمواهب في مجموعة الغرير، للتعاون على الخطط والمبادرات الاستراتيجية، بما يتماشى مع الأهداف المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز فرص التدريب والتوظيف للمواطنين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: يأتي توقيعنا لهذه الاتفاقية انطلاقاً من حرصنا على قيام المجلس بدوره الاستراتيجي المتمثل برفد القطاع الخاص في دبي بالكفاءات المواطنة، وذلك عبر شراكات نوعية مع القطاع الخاص.

تنمية الموارد البشرية
دبي
الإمارات
مجموعة الغرير
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