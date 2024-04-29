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60 جهة في معرض التوظيف بـ«كليات التقنية»

خلال المعرض (من المصدر)
30 ابريل 2024 01:04

أبوظبي (وام)

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استقطب معرض التوظيف في كليات التقنية العليا بأبوظبي نحو 60 شركة قدمت العديد من الوظائف وفرص التدريب والرعاية للخريجين. شارك في المعرض أكثر من 500 من الخريجين والطلبة تعرفوا على الوظائف في القطاعات التي تناسب تخصصاتهم ومتطلباتها، إلى جانب إجراء بعض المقابلات للتوظيف مع العديد من الجهات المشاركة.
وتفقد الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا فعاليات المعرض والتقى عدداً من ممثلي الشركات ومؤسسات العمل المشاركة والذين تحدثوا حول طبيعة الفرص الوظيفية المطروحة ومتطلبات التوظيف لديهم وتابع عدداً من المقابلات الوظيفية التي تم إجراؤها مع الطلبة.
أوضح الدكتور عادل العامري مستشار مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن معرض التوظيف حدث مهم وأساسي للكليات وإحدى الأدوات التي تعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فرص توظيف الطلبة والخريجين، خاصة في القطاع الخاص وضمن القطاعات الحيوية بالدولة.

معرض التوظيف
كليات التقنية العليا
الإمارات
معارض التوظيف
التوظيف
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