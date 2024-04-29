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جامعة الإمارات تكرم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للتميز

زكي نسيبة يتوسط المكرمين (من المصدر)
30 ابريل 2024 01:04

العين (الاتحاد)

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نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين حفلا كرمت خلاله الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للتميز المؤسسي في دورتها الرابعة لعام 2024.
وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة خلال الحفل الذي حضره العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي وقيادات الجامعة والفائزون.. الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الجامعة في تعزيز مسيرة التميز والابتكار في الدولة، مشيراً إلى الالتزام الثابت برؤية الإمارات 2031 وأهداف مئوية الإمارات 2071.
وأثنى معاليه على الجهود المبذولة من قبل الفائزين للمساهمة في رفع مستويات الأداء والتميز في الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة مستمرة في دعم وتحفيز جميع العاملين والطلاب على الابتكار والتطور المستمر، ما يسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الطموحة لها ومواصلة ترسيخ مكانتها مرجعا عالميا في الأداء المتميز والريادة الأكاديمية.
وقال معاليه إن الطموحات الكبيرة لوطننا نحو المستقبل تستدعي منا مضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والتميز.
مُنحت الجوائز في ثلاث فئات رئيسية شملت فئة الأوسمة وحصل كل من الدكتور ساجد مقصود أحمد على وسام الموظف المتميز في المجال الإشرافي، والدكتور خالد الطرابيلي على وسام الرئيس الأعلى في الوظائف المتخصصة، وعائشة النعيمي على وسام الرئيس الأعلى في المجال الإداري، والدكتور وليد خليل أحمد على وسام الرئيس الأعلى في الخدمة الطويلة، وخالد المنصوري على وسام الرئيس الأعلى في مجال سعادة المتعاملين، والدكتور باسم أبو جدايل على وسام الرئيس الأعلى لأفضل موظف مبتكر، والدكتورة سمية عبدالرحيم الجهوري على وسام الرئيس الأعلى للشباب، والدكتور منيب قبلان على وسام الرئيس الأعلى للموظف المتميز في دعم تجربة الطالب، والدكتور حمد الجسمي على وسام الرئيس الأعلى في وظائف المستقبل، وراثيش كونديل فالابيل على وسام الرئيس الأعلى في الاتصال الحكومي.
وفي فئة الجندي المجهول فاز كل من محمد الظاهري، وجهاد خليل يوسف، ورمضان أفضل، وفي فئة القدوة الحسنة فاز الدكتور إبراهيم محمد عبد اللطيف، وفراس عبد القادر، وموزة محمد الكلباني، ليصل بذلك عدد الفائزين إلى 16 فائزا.

جامعة الإمارات
الإمارات
التميز المؤسسي
زكي نسيبة
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