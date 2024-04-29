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عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة نصار محمد بن نصار الشمري

عبدالله بن سالم القاسمي خلال تقديم التعازي (وام)
30 ابريل 2024 01:05

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء بوفاة ‏‎نصار محمد بن نصار الشمري شقيق كل من عبدالواحد وخالد، ومنصور رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وطارق وأحمد بن محمد بن نصار الشمري ووالد كل من محمد وناصر محمد بن نصار الشمري.
وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة دسمان بالشارقة عن صادق مواساته لذوي الفقيد سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
حضر المجلس بجانب سموه الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الوثائق بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

عبدالله بن سالم القاسمي
الإمارات
الشارقة
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