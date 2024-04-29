«تريندز» والاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يبحثان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في جلسة حوارية مع الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص (FAPPP) سبل تعزيز العمل المشترك، بما يساهم في تجسير التعاون والارتباط بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التنموية.

شارك في الجلسة المستشار الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونائبه الدكتور عمرو وائل، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين. وقدم الدكتور أحمد الكلاوي، عرضاً حول طبيعة عمل الاتحاد، والتحديات والفرص التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية المستدامة، والدور الذي يقوم به في مجال تعزيز الشراكة بين القطاعين.

وأكد الدكتور محمد العلي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية المستدامة. كما أشاد بعمل الاتحاد، مؤكداً أهمية البحث العلمي ودور مراكز الفكر في ربط وتكامل القطاعين العام والخاص.