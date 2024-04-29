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علوم الدار

شرطة دبي تنظم ورشة حول «مكافحة الجرائم الاقتصادية»

المشاركون في الورشة (من المصدر)
30 ابريل 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ورشة حول استشراف السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية للسنوات العشر القادمة، تعنى بتحديد ورسم الواقع المستقبلي، وفق متغيرات الخارطة العالمية.
وأكد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، أهمية ترسيخ الدور الأمني لشرطة دبي لدعم مختلف المقومات الاقتصادية، والسياسات والاستراتيجيات التي تطورها وتنميها وفق التوجهات الحكومية والاتحادية، ومن أبرزها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تتطلب الدعم والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية، والمؤسسات العالمية، وتطبيق أبرز الممارسات العالمية لضمان توفير عملية أمنية تضاهي التطبيقات العالمية.
ومن جانبه، قال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: «إن جاذبية المدن تعتمد بشكل كبير في الوقت الحالي على قدرة المدن على تطبيق وترسيخ الأمن والأمان لجذب الشركات والمستثمرين»، مشيراً إلى أن شرطة دبي ومن خلال شركائها في مختلف القطاعات، تحرص على توفير السياسات والخدمات التي تعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي لإمارة دبي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي الإطار ذاته، أوضح المقدم عمر خليفة بالعبيده، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن التخطيط المستقبلي واستشرافه يتطلبان مشاركة مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص، ووعياً بمختلف المتغيرات العالمية وأثرها وترابطها بالمتغيرات المحلية، لافتاً إلى أن مدينة دبي غدت مدينة عالمية تؤثر وتتأثر بالموقع الإقليمي والعالمي، وتسعى دوماً لتبني أبرز نماذج العمل، بما يحقق ويضمن مستوى ريادياً لجودة حياة جميع المقيمين والمستثمرين والسياح في إمارة دبي.
وناقشت الورشة أبرز المحركات العالمية في مختلف المجالات التي تؤثر على الجرائم الاقتصادية، وتقييم دور كل منها.

الجرائم الاقتصادية
دبي
مكافحة الجرائم الاقتصادية
الإمارات
شرطة دبي
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