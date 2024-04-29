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«إسلامية دبي» تكرم رعاة وشركاء «رمضان في دبي»

خلال التكريم (من المصدر)
30 ابريل 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح أمس، في مجلس أم سقيم بدبي، 35 جهة من شركاء النجاح: الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، ومؤسسات إعلامية، في إنجاح مبادرة رمضان في دبي، و 48 موظفاً وموظفة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، الفائزين في «مسابقة الموظف الحافظ» على مستوى دوائر حكومة دبي. جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمبادرة «رمضان في دبي» الذي أقيم بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمديرين التنفيذيين بالدائرة، وكبار مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية المشاركة في فعاليات رمضان دبي. وبدأ الحفل الختامي بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو حول إنجازات مبادرة «رمضان في دبي» خلال الشهر الفضيل وهي مؤشرات تعد فخراً للإنجازات خلال شهر رمضان المبارك.

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