حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية والغربية، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:19 والمد الثاني عند الساعة 04:18 والجزر الأول عند الساعة 11:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:23، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 07:39 والجزر الثاني عند الساعة 20:38.