الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حالة الطقس اليوم

أرشيفية
30 ابريل 2024 07:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية والغربية، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:19 والمد الثاني عند الساعة 04:18 والجزر الأول عند الساعة 11:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:23، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 07:39 والجزر الثاني عند الساعة 20:38.

 

أخبار ذات صلة
أمطار مصحوبة بالبرد والرعد والبرق على الدولة
توقعات بسقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غدا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
أرشيفية
علوم الدار
حالة الطقس اليوم
اليوم 07:46
ليستر.. «أضواء ولقب»
الرياضة
ليستر.. «أضواء ولقب»
اليوم 09:14
ليفربول يعلن مصير «الفرعون صلاح»
الرياضة
ليفربول يعلن مصير «الفرعون صلاح»
اليوم 08:48
ثوران بركان جبل روانج يظهر من جزيرة تاغولاندانغ في سيتارو، شمال سولاويزي
الأخبار العالمية
ثوران بركان في إندونيسيا مجدداً وأوامر بالإخلاء
اليوم 08:47
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 08:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©