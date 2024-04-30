كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 17.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
#أقل _درجة _حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_ lowest _temperature recorded over the country today morning is 17.4 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:00 UAE Local time. pic.twitter.com/ddy4cdr08y— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 30, 2024