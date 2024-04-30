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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
30 ابريل 2024 08:40

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 17.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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