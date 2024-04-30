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علوم الدار

"الوطني للأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

"الوطني للأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
30 ابريل 2024 13:20

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أحدث توقعاته لحالة الطقس، وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.

وتوقع الوطني للأرصاد أن هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق  الشرقية والشمالية والداخلية ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س وذلك من الساعة 12:30 حتى الساعة 20:00 الثلاثاء 30/04/2024.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الوطني للأرصاد
سحب ركامية
سقوط الأمطار
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