الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمام محمد بن راشد.. 5 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
30 ابريل 2024 14:45

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أدى خمسة قضاة جدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك بمقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في محاكم دبي على أكمل وجه، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع.

حضر مراسم أداء اليمين.. سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مجلس دبي القضائي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.

أخبار ذات صلة
«سبينس» تعلن زيادة أسهم الطرح العام للمستثمرين الأفراد
دبي تستضيف 15 بطولة في أسبوع

كما حضر أداء اليمين، المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ‏والدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي.

من جانبهم، أعرب الأعضاء الجدد في محاكم دبي عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين التزامهم بتحمُّل مسؤولية إعلاء كلمة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء.

المصدر: وام
اليمين القانونية
محمد بن راشد
دبي
مكتوم بن محمد بن راشد
آخر الأخبار
«المعنويات العالية» شعار العين
الرياضة
«المعنويات العالية» شعار العين
اليوم 16:26
منصور بن زايد يستقبل سلطان بن أحمد القاسمي
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل سلطان بن أحمد القاسمي
اليوم 16:26
«رابطة المحترفين» تطّلع على تحضيرات نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
الرياضة
«رابطة المحترفين» تطّلع على تحضيرات نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
اليوم 16:24
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 16:18
سعود بن صقر يستقبل سفير باكستان
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل سفير باكستان
اليوم 16:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©