الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فعالية "أبوظبي جميلة" توعي أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة والمظهر العام

فعالية "أبوظبي جميلة" توعي أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة والمظهر العام
30 ابريل 2024 16:05

نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية "أبوظبي جميلة" من خلال مراكزها الفرعية مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية مصفح، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (مدرسة البطين)، فندق روز وود، جمعية أصدقاء البيئة، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة.

وبالتعاون مع مجموعة تدوير وعدد من المدارس، نظم مركز بلدية المدينة ورشاً تثقيفية في حديقة دلما، استهدفت طلاب المدارس وزوار الحديقة لتوعيتهم بضرورة المحافظة على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات والمظاهر السلبية، وكذلك الحفاظ على الزراعة وعناصر التجميل الطبيعي في الحدائق والمرافق العامة.

ونظم مركز بلدية الشهامة بالتعاون مع حديقة الإمارات للحيوانات ومدرسة السلام المشتركة، فعالية مماثلة في ساحة الرحبة، لتعزيز مفهوم الاستدامة لدى طلبة المدارس تضمنت ورشة لإعادة تدوير بعض المخلفات وطريقة تحويلها إلى قطع من الورق يمكن تزيينها أو تلوينها، وكيفية الاستفادة من المخلفات بطرق تساهم في الحفاظ على البيئة والمظهر العام.

أخبار ذات صلة
بلدية أبوظبي تعزز الوعي لدى العاملين في المواقع الإنشائية
«رياضة بلا حدود».. في الشهامة ومصفح وربدان

من جانبه، نظم مركز بلدية مدينة زايد فعالية في حديقة ربدان بالتعاون مع هيئة الزراعة والسلامة الغذائية، ومدرسة ربدان، ومدرسة درويش بن كرم، ومدرسة مليح، وحضانة بيبي بيرد استهدفت تعزيز المشاركات المجتمعية وزيادة الوعي لدى طلبة المدارس وزوار الحديقة من أفراد المجتمع بالحفاظ على مظهر المدينة والحد من الملوثات، وتم خلالها تقديم فقرة وورشة توعوية ومسابقات بين الحضور.

إلى ذلك، نظم مركز بلدية مصفح بالتعاون مع مدينة أيكاد العمالية فعالية في ممشى مصفح والمنطقة المحيطة بمدينة أيكاد العمالية، تضمنت محاضرة لتوعية الفئات العمالية وأفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر العام، والتوعية بأهمية شجر الغاف في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب زراعة العديد من شتلات الغاف بمشاركة العمال.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
أرشيفية
علوم الدار
حالة الطقس اليوم في الإمارات
اليوم 07:46
«رابطة المحترفين» تطّلع على تحضيرات نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
الرياضة
«رابطة المحترفين» تطّلع على تحضيرات نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
اليوم 16:24
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 16:18
سعود بن صقر يستقبل سفير باكستان
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل سفير باكستان
اليوم 16:10
فعالية "أبوظبي جميلة" توعي أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة والمظهر العام
علوم الدار
فعالية "أبوظبي جميلة" توعي أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة والمظهر العام
اليوم 16:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©