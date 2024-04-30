فعالية "أبوظبي جميلة" توعي أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة والمظهر العام

نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية "أبوظبي جميلة" من خلال مراكزها الفرعية مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية مصفح، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (مدرسة البطين)، فندق روز وود، جمعية أصدقاء البيئة، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة.

وبالتعاون مع مجموعة تدوير وعدد من المدارس، نظم مركز بلدية المدينة ورشاً تثقيفية في حديقة دلما، استهدفت طلاب المدارس وزوار الحديقة لتوعيتهم بضرورة المحافظة على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات والمظاهر السلبية، وكذلك الحفاظ على الزراعة وعناصر التجميل الطبيعي في الحدائق والمرافق العامة.

ونظم مركز بلدية الشهامة بالتعاون مع حديقة الإمارات للحيوانات ومدرسة السلام المشتركة، فعالية مماثلة في ساحة الرحبة، لتعزيز مفهوم الاستدامة لدى طلبة المدارس تضمنت ورشة لإعادة تدوير بعض المخلفات وطريقة تحويلها إلى قطع من الورق يمكن تزيينها أو تلوينها، وكيفية الاستفادة من المخلفات بطرق تساهم في الحفاظ على البيئة والمظهر العام.

من جانبه، نظم مركز بلدية مدينة زايد فعالية في حديقة ربدان بالتعاون مع هيئة الزراعة والسلامة الغذائية، ومدرسة ربدان، ومدرسة درويش بن كرم، ومدرسة مليح، وحضانة بيبي بيرد استهدفت تعزيز المشاركات المجتمعية وزيادة الوعي لدى طلبة المدارس وزوار الحديقة من أفراد المجتمع بالحفاظ على مظهر المدينة والحد من الملوثات، وتم خلالها تقديم فقرة وورشة توعوية ومسابقات بين الحضور.

إلى ذلك، نظم مركز بلدية مصفح بالتعاون مع مدينة أيكاد العمالية فعالية في ممشى مصفح والمنطقة المحيطة بمدينة أيكاد العمالية، تضمنت محاضرة لتوعية الفئات العمالية وأفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر العام، والتوعية بأهمية شجر الغاف في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب زراعة العديد من شتلات الغاف بمشاركة العمال.