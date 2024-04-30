سعود بن صقر يستقبل سفير باكستان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية باكستان الإسلامية في شتى المجالات، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر سعادة فيصل نياز ترمذي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور حامد بن أحمد آل حامد، وعدد من المسؤولين.