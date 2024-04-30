الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً صباح الخميس.وسيحدث المد الثاني عند الساعة 05:18 والجزر الأول عند الساعة 22:19 .

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:48، والمد الثاني عند الساعة 02:38، والجزر الأول عند الساعة 08:39 والجزر الثاني عند الساعة 21:54.