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تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في إمارة أبوظبي

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في إمارة أبوظبي
30 ابريل 2024 21:39

 

نشر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في إمارة أبوظبي، حتى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

وقال  مكتب أبوظبي الإعلامي: «من المتوقَّع هطول أمطار مختلفة الغزارة، وهبوب رياح نشطة إلى قوية مثيرة للغبار في أبوظبي حتى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024».

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وأضاف : «يُنصَح أفراد الجمهور بالالتزام بتدابير السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة، ومتابعة نشرات المركز الوطني للأرصاد».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحالة الجوية
الإمارات
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