نشر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في إمارة أبوظبي، حتى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي: «من المتوقَّع هطول أمطار مختلفة الغزارة، وهبوب رياح نشطة إلى قوية مثيرة للغبار في أبوظبي حتى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024».

وأضاف : «يُنصَح أفراد الجمهور بالالتزام بتدابير السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة، ومتابعة نشرات المركز الوطني للأرصاد».