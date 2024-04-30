نشر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في إمارة أبوظبي، حتى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي: «من المتوقَّع هطول أمطار مختلفة الغزارة، وهبوب رياح نشطة إلى قوية مثيرة للغبار في أبوظبي حتى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024».
وأضاف : «يُنصَح أفراد الجمهور بالالتزام بتدابير السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة، ومتابعة نشرات المركز الوطني للأرصاد».
من المتوقَّع هطول أمطار مختلفة الغزارة، وهبوب رياح نشطة إلى قوية مثيرة للغبار في أبوظبي حتى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024. يُنصَح أفراد الجمهور بالالتزام بتدابير السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة، ومتابعة نشرات المركز الوطني للأرصاد. pic.twitter.com/Q1NyEYeWlp— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) April 30, 2024