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«السلامة الغذائية»: خلو أسواق أبوظبي من مياه «بيرييه الفرنسية» الملوثة

«السلامة الغذائية»: خلو أسواق أبوظبي من مياه «بيرييه الفرنسية» الملوثة
1 مايو 2024 01:05

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلو أسواق إمارة أبوظبي من مياه «بيرييه الفرنسية» الملوثة، وأكدت سلامة المنتجات المتوفرة بالمتاجر من مياه بيرييه الفرنسية، في أسواق الإمارة.
وطمأنت الهيئة جمهور المستهلكين في إمارة أبوظبي بأنها تتخذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وصول أي منتجات غير سليمة وغير صحية إلى أسواق الإمارة، حيث تستند الهيئة في أعمالها إلى لوائح فنية وأنظمة وتشريعات، ترتكز جميعها على أسس وضوابط علمية ذات مرجعيات دولية.
وأكدت الهيئة في بيانها عبر مواقعها الإلكترونية، أن اللوائح الفنية والأنظمة والتشريعات يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار بناء على آخر المستجدات.
كما أكدت الهيئة أهمية أن يثق جمهور المستهلكين بجودة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق المحلية، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد، حيث تخضع المنتجات الغذائية المتداولة كافة لرقابة صارمة عبر سلسلة التوريد، كما تخضع المنتجات الغذائية المستوردة لضوابط صارمة في المنافذ المختلفة، حيث لا يتم السماح بدخول أي منتج إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب عمليات التفتيش وأخذ عينات من المواد الغذائية في مراكز البيع للتأكد من أن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك.
وكانت وسائل الإعلام تناقلت خلال الأيام الماضية أن الحكومة الفرنسية أمرت شركة بيرييه للمياه المعدنية بتدمير مليوني زجاجة من مياهها الفوارة التي يزعم أنها ملوثة ببكتيريا البراز، حسبما ذكرت وكالة الصحة العامة.
وقالت وكالة الصحة الفرنسية في وثيقة تم تداولها: إن السلطات الصحية طلبت من نستله ووترز فرانس تدمير كل إنتاج بيرييه في الفترة من 10 إلى 14 مارس من أحد مصادرها بالقرب من نيم، ومن جانبها قالت «نستله» في بيان: إنه تم تدمير ما يقرب من مليوني زجاجة كإجراء احترازي، وقالت الشركة: إن زجاجات بيرييه في المتاجر آمنة.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما تناقلته وسائل إعلام عالمية، أن السلطات الإقليمية أمرت شركة نستله ووترز فرنسا بتعليق الإنتاج على الفور في أحد مصادرها بالقرب من نيم.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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