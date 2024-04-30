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وزير الشباب المصري وأمين عام «زايد العليا» يبحثان خطة العمل المستقبلية لمراكز التخاطب بمصر

عبدالله الحميدان وأشرف صبحي خلال اللقاء (من المصدر)
1 مايو 2024 01:04

القاهرة (وام)

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بحث معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مع عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خطة العمل المستقبلية لمراكز التخاطب بالمحافظات، وذلك بحضور مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الشباب والرياضة المصرية، بأن اللقاء تناول الحديث عن مراكز التخاطب والخدمات التي تقدمها لذوي الهمم في محافظات جمهورية مصر العربية كافة، ومستهدفات زيادة أعداد مراكز التخاطب لتصل إلى 278 مركزاً للتخاطب بحلول 2023، بالإضافة إلى الحديث عن مقترحات تطويرية تقدمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمراكز التخاطب خلال الفترة المقبلة.
وثمّن وزير الشباب والرياضة المصري التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أنه يحمل الكثير من المعاني الطيبة والروابط القوية القائمة على المحبة والاحترام المتبادل والأخوة بين البلدين.
وقال: «إن هذا التعاون يعد امتداداً وترسيخاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».
وقدم وزير الشباب والرياضة المصري الشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة «ADQ» القابضة على هذا التعاون، الذي يخدم ذوي الهمم داخل جمهورية مصر العربية.
من جانبه، أعرب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن سعادته بما حققه بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه المؤسسة بدعم «القابضة - ADQ».

وزير الشباب المصري
الإمارات
مصر
أشرف صبحي
عبد الله الحميدان
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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